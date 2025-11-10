СБУ задержала агента ФСБ, который собирался установить «растяжку» с гранатой Ф-1 в харьковском парке

Служба безопасности Украины заявила, что предотвратила очередную попытку теракта в Харькове. Агента российской ФСБ задержали «на горячем», когда он пытался установить растяжку с боевой гранатой Ф-1 в городском парке.

Об этом в понедельник, 10 ноября, сообщила пресс-служба СБУ.

По данным следствия, мужчина получил от россиян координаты схрона, откуда забрал гранату. Для подготовки взрывчатки он купил на рынке леску, чтобы присоединить ее к предохранителю гранаты.

Враг планировал взорвать гранату в многолюдном месте, чтобы посеять панику среди харьковчан. СБУ задержала подозреваемого ночью на месте, где должен был произойти подрыв.

Расследование установило, что заказ РФ выполнял 62-летний местный житель, которого завербовали через его жену — она живет в Москве и, по данным следствия, сотрудничает с российскими спецслужбами.

После того как злоумышленник уже установил растяжку с гранатой, ему поручили следующее задание: изготовить самодельное взрывное устройство из пластида и взрывчатой жидкости. Готовую бомбу он должен был заложить в центре Харькова, чтобы ее могли дистанционно взорвать в час пик.

Во время обысков в квартире задержанного СБУ изъяла «кнопочный» телефон для снаряжения взрывчатки, рацию, смартфон и планшет с доказательствами связей с врагом.

Следователи сообщили мужчине о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 2 ст. 111 — государственная измена в условиях военного положения;

ч. 1 ст. 14 и ч. 2 ст. 258 — подготовка террористического акта в сговоре с другими лицами.

Злоумышленник находится под стражей. Ему грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.