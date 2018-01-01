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СБУ задержала организатора массовых беспорядков в Луганске в 2014 году

Сегодня, 12:58
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Задержанный начал давать показания против представителей спецслужб РФ

Фото: СБУ

Сотрудники контрразведки Службы безопасности Украины задержали одного из организаторов массовых беспорядков в Луганске в 2014 году, направленных на дестабилизацию ситуации в области и оккупацию ее территорий гибридными войсками РФ.

Как рассказали в спецслужбе, злоумышленник сначала примкнул к прокремлевскому движению "Антимайдан" и принимал активное участие в захвате здания управления СБУ.

В дальнейшем он также участвовал в боевых действиях против украинских военных в составе так называемых "казачьих" бандформирований и террористической группировки "Бэтмен", куда попал благодаря своим связям с ФСБ РФ.

После конфликта с главарями других банд в апреле 2015 года боевик покинул ряды оккупационных сил РФ и более четырех лет скрывался от украинского правосудия.

Задержали злоумышленника на подконтрольной Украине территории Донбасса. При этом отмечается, что он уже начал давать показания против своих бывших сообщников и представителей российских спецслужб.

Теги:   Луганская область Сепаратисты ЛНР Донбасс

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