Угрожали пыточными за отказ «голосовать». В Херсонской области задержаны четыре организатора псевдореферендума 22 февраля, 15:37 В Херсонской области задержали четырех коллаборантов (Фото:СБУ)

В ходе стабилизационных мер на деоккупированной территории Херсонской области Служба безопасности Украины задержала четырех организаторов российского псевдореферендума по «присоединению» региона к РФ.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ в Telegram.

Следствие установило, что злоумышленники, местные жители, в начале полномасштабной войны начали сотрудничать с россиянами. В оккупационных администрациях их назначили в «участковые избирательные комиссии».

Видео дня

Коллаборанты вместе с вооруженными россиянами ходили по домам местных жителей и требовали предоставить персональные данные, заставляли прийти на «избирательные участки» и «проголосовать» в пользу РФ. Если же украинцы отказывались, что к ним применяли психологическое давление, угрожали насилием и заключением в российские застенки.

После увольнения региона злоумышленники пытались скрыться, однако их задержали правоохранители.

В настоящее время им поставлено в известность о подозрении по ч. 2 ст. 28, ч. 5 ст. 111−1 (коллаборационная деятельность) Уголовного кодекса Украины, который карается лишением свободы на срок от пяти до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком от 10 до 15 лет и с конфискацией имущества или без таковой.

Суд избрал меру пресечения – содержание под стражей.