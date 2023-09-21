Думали, что о них не вспомнят. На Херсонщине задержали организаторов российского псевдореферендума — СБУ 21 сентября, 13:13 Коллаборантками оказались жительницы Бериславского района Херсонщины (Фото:СБУ/Телеграм)

Служба безопасности Украины задержала двух организаторов псевдореферендума страны-агрессора России, который состоялся во время временной оккупации правобережной части Херсонской области в 2022 году. Им грозит от пяти до десяти лет тюрьмы.

Об этом сообщила СБУ в Telegram.

Коллаборантками оказались жительницы Бериславского района Херсонщины. Мать с дочерью после захвата области поддержали российских оккупантов и предложили им свою помощь в войне против Украины.



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После этого обеих женщин «назначили» в оккупационную «избирательную комиссию» одного из поселков.



По данным следствия, женщины осуществляли подворовые обходы местных жителей и собирали «голоса за присоединение» Херсонской области к РФ.



Однако в случае отказа ставить «нужную» отметку в бюллетене, фигурантки угрожали заключением в российские застенки. Кроме того, для дополнительного запугивания мирного населения коллаборационисток сопровождали вооруженные боевики.



В дальнейшем женщины подделывали результаты фейкового голосования в пользу Кремля.



В СБУ отметили, что после деоккупации поселка они остались на территории района и надеялись, что о них «не вспомнят».



На основании собранных доказательств следователи СБУ сообщили злоумышленницам о подозрении по ч. 2 ст. 28, ч. 5 ст. 111−1 Уголовного кодекса Украины. В настоящее время они находятся под стражей.