Думали, что о них не вспомнят. На Херсонщине задержали организаторов российского псевдореферендума — СБУ

21 сентября, 13:13
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Коллаборантками оказались жительницы Бериславского района Херсонщины (Фото:СБУ/Телеграм)

Коллаборантками оказались жительницы Бериславского района Херсонщины (Фото:СБУ/Телеграм)

Служба безопасности Украины задержала двух организаторов псевдореферендума страны-агрессора России, который состоялся во время временной оккупации правобережной части Херсонской области в 2022 году. Им грозит от пяти до десяти лет тюрьмы.

Об этом сообщила СБУ в Telegram.

Коллаборантками оказались жительницы Бериславского района Херсонщины. Мать с дочерью после захвата области поддержали российских оккупантов и предложили им свою помощь в войне против Украины.

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После этого обеих женщин «назначили» в оккупационную «избирательную комиссию» одного из поселков.

По данным следствия, женщины осуществляли подворовые обходы местных жителей и собирали «голоса за присоединение» Херсонской области к РФ.

Однако в случае отказа ставить «нужную» отметку в бюллетене, фигурантки угрожали заключением в российские застенки. Кроме того, для дополнительного запугивания мирного населения коллаборационисток сопровождали вооруженные боевики.

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В дальнейшем женщины подделывали результаты фейкового голосования в пользу Кремля.

В СБУ отметили, что после деоккупации поселка они остались на территории района и надеялись, что о них «не вспомнят».

На основании собранных доказательств следователи СБУ сообщили злоумышленницам о подозрении по ч. 2 ст. 28, ч. 5 ст. 111−1 Уголовного кодекса Украины. В настоящее время они находятся под стражей.

Редактор: Ева Сластнова

Теги:   Служба безопасности Украины (СБУ) Херсон Херсонская область Коллаборант Война России против Украины Коллаборационизм

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