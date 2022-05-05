Сотрудничал со спецслужбами РФ. В Киеве СБУ задержала одного из лидеров организации Медведчука

5 мая, 16:06
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Следствие считает, что один из лидеров общественной организации Медведчука сотрудничал со спецслужбами РФ (Фото:Serhii Nuzhnenko/Reuters)

Следствие считает, что один из лидеров общественной организации Медведчука сотрудничал со спецслужбами РФ (Фото:Serhii Nuzhnenko/Reuters)

Контрразведка Службы безопасности Украины задержала одного из лидеров общественной организации пророссийского нардепа Виктора Медведчука Украинский выбор.

По данным следствия, он занимался подготовкой к свержению конституционного строя в Украине, координируя свои действия с российскими спецслужбами.

Также была заблокирована деятельность мощного прокси-центра спецслужб России, который использовался для кибератак на государственные информресурсы Украины и распространение вражеской пропаганды.

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Детали задержания не сообщаются.

12 апреля бежавшего из-под домашнего ареста Медведчука задержали сотрудники СБУ. По данным правоохранителей, он пытался покинуть страну, переодевшись в военную форму.

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Зеленский предложил, чтобы по законам военного времени Медведчука обменяли на украинцев, которые находятся в плену российских оккупантов. В Кремле в ответ заявили, что Медведчук «не является гражданином РФ» и неизвестно, хочет ли он, чтобы его обменяли.

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16 апреля Лычаковский районный суд Львова отправил Медведчука под арест без возможности внесения залога.

18 апреля в СБУ обнародовали видео, на котором Медведчук просит обменять его на украинских защитников и жителей Мариуполя.

Редактор: Татьяна Габедава

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Теги:   Служба безопасности Украины (СБУ) Виктор Медведчук

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