Собирал для ФСБ разведданные. СБУ заявила о задержании настоятеля храма УПЦ МП в Сумской области
СБУ задержала настоятеля храма УПЦ МП (Фото:ssu.gov.ua)
В пятницу, 3 марта Служба безопасности Украины заявила, что разоблачила еще одного российского агента в ходе контрдиверсионных мероприятий в Сумской области.
По информации ведомства, по указанию агрессора протоиерей собирал информацию о дислокации сил обороны на территории региона.
«Прежде всего, он пытался выявить места базирования командных пунктов и составов с артиллерийским вооружением ВСУ. Для этого объезжал пограничную местность и скрыто осуществлял фото- и видеофиксацию украинских объектов», - говорится в сообщении СБУ.
В ведомстве заявили, что разведывательная информация нужна была захватчикам для проведения прицельных ракетных и массированных артиллерийских ударов по региону, а также диверсионных вылазок.
По информации СБУ, кроме того, российский агент собирал персональные данные руководителей местных органов власти и правоохранителей.
«Сотрудники СБУ задержали злоумышленника на попытке передачи агрессору закрытых сведений о должностных лицах местных военных администраций», — говорится в сообщении.
По данным следствия, протоиерей был завербован кадровым сотрудником управления ФСБ по Брянской области в сентябре прошлого года.
В поле зрения российской спецслужбы попал из-за своих прокремлевских взглядов, неоднократно обнародованных среди окружающих.
В СБУ рассказали, что для коммуникации с агрессором он использовал анонимные мессенджеры, а собранную информацию передавал в виде текстовых сообщений и медиафайлов с привязкой к местности.
В ведомстве заявили, что во время обысков по адресу проживания фигуранта и в храме правоохранители обнаружили:
- мобильные телефоны с поличным из ФСБ;
- пророссийскую литературу.
Следователи Службы безопасности сообщили фигуранту о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения).
Решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.
Следственно-оперативные действия проводили сотрудники СБУ Сумской области при процессуальном руководстве областной прокуратуры.