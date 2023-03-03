Собирал для ФСБ разведданные. СБУ заявила о задержании настоятеля храма УПЦ МП в Сумской области 3 марта, 14:37 СБУ задержала настоятеля храма УПЦ МП (Фото:ssu.gov.ua)

В пятницу, 3 марта Служба безопасности Украины заявила, что разоблачила еще одного российского агента в ходе контрдиверсионных мероприятий в Сумской области.

По информации ведомства, по указанию агрессора протоиерей собирал информацию о дислокации сил обороны на территории региона.



«Прежде всего, он пытался выявить места базирования командных пунктов и составов с артиллерийским вооружением ВСУ. Для этого объезжал пограничную местность и скрыто осуществлял фото- и видеофиксацию украинских объектов», - говорится в сообщении СБУ.

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В ведомстве заявили, что разведывательная информация нужна была захватчикам для проведения прицельных ракетных и массированных артиллерийских ударов по региону, а также диверсионных вылазок.

По информации СБУ, кроме того, российский агент собирал персональные данные руководителей местных органов власти и правоохранителей.

«Сотрудники СБУ задержали злоумышленника на попытке передачи агрессору закрытых сведений о должностных лицах местных военных администраций», — говорится в сообщении.

По данным следствия, протоиерей был завербован кадровым сотрудником управления ФСБ по Брянской области в сентябре прошлого года.

В поле зрения российской спецслужбы попал из-за своих прокремлевских взглядов, неоднократно обнародованных среди окружающих.

В СБУ рассказали, что для коммуникации с агрессором он использовал анонимные мессенджеры, а собранную информацию передавал в виде текстовых сообщений и медиафайлов с привязкой к местности.

В ведомстве заявили, что во время обысков по адресу проживания фигуранта и в храме правоохранители обнаружили:

мобильные телефоны с поличным из ФСБ;

пророссийскую литературу.

Следователи Службы безопасности сообщили фигуранту о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения).

Решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

Следственно-оперативные действия проводили сотрудники СБУ Сумской области при процессуальном руководстве областной прокуратуры.