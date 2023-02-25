Гарантировал успешное оформление документов. СБУ разоблачила на взятках начальника лаборатории Одесской таможни 25 февраля, 15:17 Сотрудники СБУ в Одесской таможне (Фото:Служба безопасности Украины/Telegram)

Служба безопасности Украины поймала на коррупции начальника Одесского управления экспертиз и исследований специализированной лаборатории Гостаможслужбы. Чиновник наладил механизм систематического вымогательства денег с бизнесменов.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Как отмечается, за взятки чиновник обещал импортерам продовольственной продукции не создавать искусственных препятствий во время исследований качества ввозимых в Украину иностранных товаров.

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Кроме этого, он «гарантировал» предпринимателям «ускоренный» процесс оформления соответствующей документации с положительными выводами экспертизы. За каждое «внеочередное» исследование подозреваемый требовал 300 долларов.

Правоохранители отмечают, что каждый день через таможенную лабораторию в Одессе проходили десятки представителей коммерческих структур, которые переправляли иностранную продукцию в Украину.

Правоохранители задержали фигуранта на рабочем месте при получении очередной взятки. Пока ему сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины — принятие предложения, обещания или получение неправомерной выгоды должностным лицом.

Пресс-служба СБУ добавила, что злоумышленнику грозит до 10 лет заключения с конфискацией имущества.