СБУ захватила диверсанта, подорвавшего боекомплект ВСУ на южном направлении 9 сентября, 11:23 Злоумышленнику грозит пожизненное заключение (Фото:Скриншот видео СБУ)

Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили российского агента, который должен был организовать диверсию против Сил обороны на юге страны.

Как сообщается, выполняя задание своих кураторов, злоумышленник установил местонахождение позиций ВСУ и взорвал часть находившегося там боекомплекта.

За свою диверсию он надеялся получить от оккупантов «вознаграждение» в размере 30 тысяч гривен.

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«Предателем оказался рецидивист, неоднократно судимый за совершение тяжких и особо тяжких преступлений, в том числе убийство. В поле зрения агрессора мужчина попал из-за своих пророссийских взглядов, которые выражал среди окружающих, в том числе в криминальных кругах», — рассказал спикер СБУ Антон Дехтяренко.

Задержанному сообщено о подозрении в государственной измене, совершенной в условиях военного положения. Санкция статьи предусматривает наказание от 15 лет лишения свободы до пожизненного заключения.

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