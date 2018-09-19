СБУ задержала на взятке высокопоставленного чиновника Одесской таможни

Служба безопасности Украины уличила руководителя одного из управлений Одесской таможни в систематическом взяточничестве.

Как сообщается, чиновник организовал схему незаконного получения денег от предпринимателей за беспрепятственную выдачу разрешительных документов для внешнеэкономических операций.

Стоимость "услуг" злоумышленника стартовала от $2 тысяч.

Оперативники спецслужбы задержали таможенника вблизи рабочего места во время получения от очередного предпринимателя $3 тысяч.

Сейчас решается вопрос об объявлении ему о подозрении по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины (от 8 до 12 лет) и избрании меры пресечения.