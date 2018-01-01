СБУ задержала на взятке судью районного суда Мариуполя и его помощницу
Сегодня, 16:50
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В четверг, 6 декабря, Служба безопасности Украины задержала судью одного из районных судов Мариуполя.
Как сообщили в СБУ, его уличили в получении от местного жителя взятки в размере 15 тысяч гривен.
Указанные средства судья вымогал за непривлечение мужчины к административной ответственности.
Коррупционера задержали после получения второй части взятки прямо в рабочем кабинете. В отношении него начато уголовное производство по ч. 3 ст. 368 Уголовного Кодекса Украины (от 8 до 12 лет).
Также отмечается, что вместе с судьей была задержана и его помощница.