СБУ задержала на взятке судью районного суда Мариуполя и его помощницу Сегодня, 16:50 35 Цей матеріал також доступний українською Судья вымогал взятку за непривлечение к административной ответственности Фото: СБУ

В четверг, 6 декабря, Служба безопасности Украины задержала судью одного из районных судов Мариуполя.

Как сообщили в СБУ, его уличили в получении от местного жителя взятки в размере 15 тысяч гривен.

Указанные средства судья вымогал за непривлечение мужчины к административной ответственности.

Коррупционера задержали после получения второй части взятки прямо в рабочем кабинете. В отношении него начато уголовное производство по ч. 3 ст. 368 Уголовного Кодекса Украины (от 8 до 12 лет).

Также отмечается, что вместе с судьей была задержана и его помощница.