СБУ задержала прокурора-взяточника прямо в рабочем кабинете

Прокурор требовал взятку у подозреваемого в незаконной охоте

В Тернопольской области сотрудники Службы безопасности Украины задержали работника Кременецкой местной прокуратуры.

"Правоохранители установили, что прокурор требовал у жителя Кременецкого района $2,5 тысячи за непривлечение к уголовной ответственности за незаконную охоту", - сообщили в СБУ.

Как отмечается, чиновника задержали прямо в его рабочем кабинете после получения всей суммы взятки.

"По материалам СБУ открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины (от 8 до 12 лет тюрьмы).

Ранее сообщалось, что СБУ разоблачила на взятке чиновника главного управления Гоструда в Одесской области.