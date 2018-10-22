СБУ задержала на взятке начальника одного из отделений Госпогранслужбы

Начальник одного из отделений отдела тылового обеспечения Лисичанского пограничного отряда попался на взятке.
Как сообщили в Службе безопасности Украины, чиновник требовал от местного предпринимателя, который занимался поставками продуктов питания для пограничников, 46 тысяч гривен, угрожая созданием искусственных препятствий в его деятельности.
По данному факту начато расследование по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины (до 12 лет лишения свободы). Пограничнику уже сообщено о подозрении.
Кроме того, продолжаются следственные действия для установления других лиц, причастных к коррупционной деятельности.
Журнал Новое Время №38
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