22 октября 2018, понедельник

СБУ задержала на взятке начальника одного из отделений Госпогранслужбы

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Чиновник попался на взятке в 46 тысяч гривен
Фото: СБУ

Чиновник попался на взятке в 46 тысяч гривен

Начальник одного из отделений отдела тылового обеспечения Лисичанского пограничного отряда попался на взятке.

Как сообщили в Службе безопасности Украины, чиновник требовал от местного предпринимателя, который занимался поставками продуктов питания для пограничников, 46 тысяч гривен, угрожая созданием искусственных препятствий в его деятельности.

По данному факту начато расследование по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины (до 12 лет лишения свободы). Пограничнику уже сообщено о подозрении.

Кроме того, продолжаются следственные действия для установления других лиц, причастных к коррупционной деятельности.

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