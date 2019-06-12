СБУ задержала на Волыни одного из руководителей Нацполиции, крышевавшего перевозку древесины Сегодня, 16:34 Цей матеріал також доступний українською СБУ За систематическое взяточничество полицейскому грозит до 10 лет тюрьмы СБУ

На Волыни Служба безопасности Украины уличила в систематическом взяточничестве начальника сектора реагирования патрульной службы одного из местных отделов Национальной полиции.

Как сообщили в спецслужбе, полицейский чиновник наладил механизм вымогательства денег у коммерческой структуры, которая занимается заготовкой и переработкой лесосырья.

Вымогая взятки в размере от $1 тысячи до $1,5 тысячи за куб древесины, злоумышленник обещал представителю предприятия не создавать искусственных препятствий при ее транспортировке.

Оперативники задержали полицейского во время получения им очередной взятки.

Согласно ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины, ему грозит от 5 до 10 лет лишения свободы.