СБУ задержала на Буковине начальника отдела правительственной спецсвязи

Сотрудники Службы безопасности Украины задержали в Черновцах начальника отдела правительственной фельдъегерской почтовой связи.

Как сообщается, ему предъявлено подозрение по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины (получение взятки в крупном размере или служебным лицом, занимающим ответственное положение или соединенное с вымогательством - от 8 до 12 лет).

"Подполковник требовал от подчиненного 11 тысяч гривен за выплату материальной помощи и выдачу трудовой книжки при увольнении со службы. Сотрудники СБ Украины также задокументировали, что чиновник пообещал другому гражданину за "вознаграждение" в $600 оказать содействие в устройстве на работу в возглавляемый им отдел", - говорится в сообщении.

Оперативники задержали чиновника в служебном кабинете после получения очередной взятки.

"Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей", - добавили в СБУ.