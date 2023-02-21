СБУ заявила о задержании старосты одного из поселков, он предоставлял оккупантам маршруты для наступления на Киев 21 февраля, 11:00 Задержан староста одного из поселков (Фото:ssu.gov.ua)

Помощник врага разоблачен в ходе следственно-оперативных действий в Киевской области, им оказался староста поселка Озера Гостомельской общины, который в начале полномасштабного вторжения поддержал российских захватчиков.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

В ведомстве заявили, что установлено, что 24 февраля 2022 года он сориентировал на местности оккупационные группировки РФ во время их наступления на Киев.

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«Именно он предоставил рашистам маршруты дорог для продвижения их военных колонн в направлении столицы через Гостомель и Мощун», — говорится в сообщении.

По информации СБУ, в дальнейшем предатель сопровождал российские батальонно-тактические группы, которые штурмовали оба украинских поселка и пытались прорваться в Киев.

Также во время захвата части региона, он получил от агрессора автомат АК-74С и нарукавную повязку белого цвета, как опознавательный знак российских оккупантов.

В СБУ заявили, что в таком «виде» он лично участвовал в патрулировании местных населенных пунктов и «сливал» в штаб захватчиков адреса украинских патриотов.

По данным ведомства, предатель организовывал «расквартирование» личного состава оккупантов в домах людей, выехавших из района, а также передавал захватчикам коммунальный автотранспорт.

После освобождения региона предатель остался в поселке, надеясь избежать правосудия. Однако сотрудники СБУ задержали чиновника по месту его жительства вблизи Гостомеля.

На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили фигуранту о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения).

Суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей.