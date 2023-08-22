СБУ задержала женщину, которая обманула более 500 семей пропавших без вести и пленных военных на 2 млн грн 22 августа, 17:48 Злоумышленница обманула более полутысячи семей на почти 2 миллиона гривен (Фото:СБУ)

Служба безопасности Украины в Николаевской области задержала женщину, которая обманула на теме обмена пленных более 500 семей украинских военных.

Об этом во вторник, 22 августа, сообщила СБУ в Telegram.

По данным следствия, женщина притворялась специалистом по поиску пострадавших украинских бойцов и брала деньги с их семей.



Видео дня

За сумму до 7 тысяч гривен правонарушительница обещала родным найти украинского пленного и сообщить им информацию о его местонахождении и физическом состоянии.



Однако после получения денег женщина прекращала общение с потерпевшими, не предоставив им никакой информации об их родных.



В СБУ отметили, что таким образом злоумышленница обманула более полутысячи семей на почти 2 миллиона гривен.



Женщина создала в популярных соцсетях фейковые интернет-группы под названием Поиск пропавших и Возвращайся живым.



В группах она предлагала свои «детективные услуги» и оставляла номер банковской карты для перечисления средств якобы для решения вопросов по поиску пропавших.



СБУ задокументировали более 50 фактов получения мошенницей денег от обманутых семей. Во время обысков по адресу проживания злоумышленницы было найдено 20 мобильных телефонов, планшет и 64 sim-карты, которые она постоянно меняла.

Сейчас женщине сообщили о подозрении по ст. 190 Уголовного кодекса Украины (мошенничество).