СБУ задержала криминального авторитета, выбивавшего у предпринимателей несуществующие долги 14 июня, 12:03 Цей матеріал також доступний українською СБУ Во время задержания рэкетир сопротивлялся и пытался избавиться от вещественных доказательств СБУ

В Хмельницкой области разоблачили криминального авторитета, который специализировался на рэкете.

Как сообщили в Службе безопасности Украины, злоумышленник, ранее неоднократно судимый за совершение тяжких преступлений, занимался выбиванием несуществующих долгов у местных предпринимателей.

В случае отказа платить рэкетир угрожал потерпевшим физической расправой.

В частности, сотрудники СБУ задокументировали факт вымогательства «смотрящим» у предпринимателя $1 тысячи.

Оперативники задержали его в городе Славута после передачи указанной суммы.

Фото: СБУ

При этом отмечается, что злоумышленник во время этого сопротивлялся и пытался избавиться от вещественных доказательств.