СБУ задержала криминального авторитета, выбивавшего у предпринимателей несуществующие долги
В Хмельницкой области разоблачили криминального авторитета, который специализировался на рэкете.
Как сообщили в Службе безопасности Украины, злоумышленник, ранее неоднократно судимый за совершение тяжких преступлений, занимался выбиванием несуществующих долгов у местных предпринимателей.
В случае отказа платить рэкетир угрожал потерпевшим физической расправой.
В частности, сотрудники СБУ задокументировали факт вымогательства «смотрящим» у предпринимателя $1 тысячи.
Оперативники задержали его в городе Славута после передачи указанной суммы.
При этом отмечается, что злоумышленник во время этого сопротивлялся и пытался избавиться от вещественных доказательств.