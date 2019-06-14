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СБУ задержала криминального авторитета, выбивавшего у предпринимателей несуществующие долги

14 июня, 12:03
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СБУ задержала криминального авторитета, выбивавшего у предпринимателей несуществующие долги - фото

СБУ

Во время задержания рэкетир сопротивлялся и пытался избавиться от вещественных доказательств

В Хмельницкой области разоблачили криминального авторитета, который специализировался на рэкете.

Как сообщили в Службе безопасности Украины, злоумышленник, ранее неоднократно судимый за совершение тяжких преступлений, занимался выбиванием несуществующих долгов у местных предпринимателей.

В случае отказа платить рэкетир угрожал потерпевшим физической расправой.

В частности, сотрудники СБУ задокументировали факт вымогательства «смотрящим» у предпринимателя $1 тысячи.

Оперативники задержали его в городе Славута после передачи указанной суммы.

Фото: СБУ

При этом отмечается, что злоумышленник во время этого сопротивлялся и пытался избавиться от вещественных доказательств.

Теги:   Рэкет Хмельницкая область

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