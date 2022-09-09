СБУ задержала агентов РФ, создававших кремлевский пропагандистский ресурс на юге Украины 9 сентября, 14:23 Злоумышленниками оказались двое киевлян (Фото:СБУ)

Киберспециалисты СБУ разоблачили российских агентов, которые работали над запуском пропагандистского ресурса на юге Украины.

Как сообщается, в его задачи входило распространение через специально созданные Telegram-каналы, приложения онлайн-телевидения и радиовещания кремлевских фейков о войне.

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«В первую очередь эти ресурсы должны были использоваться для оправдания агрессии России и распространения дезинформации о ситуации на фронте. Установлено, что враждебный проект должен был действовать под видом так называемого медиацентра Таврия и охватывать аудиторию Одесской, Николаевской, Херсонской, Запорожской, Днепропетровской областей и временно оккупированного Крыма», — рассказал спикер спецслужбы Антон Дехтяренко.

К организации информационно-подрывной деятельности оказались причастны двое жителей Киева, попавшие в поле зрения оккупантов благодаря публичной поддержке российской агрессии.

Кроме того, один из них в начале вторжения передавал своему куратору информацию о дислокации Сил оборон.

Во время обысков у злоумышленников правоохранители обнаружили компьютерную технику и мобильные телефоны с доказательствами их сотрудничества со спецслужбами РФ.

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