Разоблачение российских агентов. СБУ заявила о задержании корректировщиков вражеских обстрелов по Николаеву и Баштанке — фото, видео

15 июля, 11:52
СБУ задержала корректировщиков вражеских обстрелов (Фото:ssu.gov.ua)

СБУ задержала корректировщиков вражеских обстрелов (Фото:ssu.gov.ua)

СБУ заявила о разоблачении российских агентов, чья информация о размещении подразделений ВСУ и расположении инфраструктурных объектов была использована оккупантами для недавних ракетных ударов по Николаеву и Баштанке.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

СБУ установила, что злоумышленниками оказались жители Николаевской области. Агенты передавали собранную информацию своему куратору через отработанные каналы закрытой связи.

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«В ходе обыска, проведенного по местам жительства злоумышленников, обнаружена и изъята компьютерная техника и мобильные телефоны с доказательствами противоправной деятельности», — заявили в СБУ.

ssu.gov.ua
Фото: ssu.gov.ua
ssu.gov.ua
Фото: ssu.gov.ua
ssu.gov.ua
Фото: ssu.gov.ua

В ведомстве добавили, что корректировщики вражеских обстрелов задержаны, им сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 114-2 Уголовного кодекса Украины (несанкционированное распространение информации о направлении, перемещении оружия, вооружении и боевых припасах в Украину, движении, перемещении или размещении ВСУ, совершенном в условиях военного или чрезвычайного положения, с целью предоставления такой информации государству, осуществляющему вооруженную агрессию против Украины).

https://www.youtube.com/watch?v=nXV7ijWfmnE

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от восьми до 12 лет.

Продолжаются следственные действия по установлению и привлечению к ответственности всех причастных к агентурной деятельности лиц.

15 июля российские оккупанты атаковали два крупнейших университета в Николаеве, выпустив по меньшей мере десять ракет.

14 июля в результате обстрела города пострадали гостиница Николаев, здание торгово-развлекательного центра и другие объекты гражданской инфраструктуры. Российские ракеты также попали в одну из школ.

https://www.youtube.com/watch?v=58mr-X4riF8&t=1147s
Редактор: Дарья Колесниченко

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Теги:   Служба безопасности Украины (СБУ) Обстрел Война России против Украины

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