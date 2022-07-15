Разоблачение российских агентов. СБУ заявила о задержании корректировщиков вражеских обстрелов по Николаеву и Баштанке — фото, видео
СБУ задержала корректировщиков вражеских обстрелов (Фото:ssu.gov.ua)
СБУ заявила о разоблачении российских агентов, чья информация о размещении подразделений ВСУ и расположении инфраструктурных объектов была использована оккупантами для недавних ракетных ударов по Николаеву и Баштанке.
Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
СБУ установила, что злоумышленниками оказались жители Николаевской области. Агенты передавали собранную информацию своему куратору через отработанные каналы закрытой связи.
«В ходе обыска, проведенного по местам жительства злоумышленников, обнаружена и изъята компьютерная техника и мобильные телефоны с доказательствами противоправной деятельности», — заявили в СБУ.
В ведомстве добавили, что корректировщики вражеских обстрелов задержаны, им сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 114-2 Уголовного кодекса Украины (несанкционированное распространение информации о направлении, перемещении оружия, вооружении и боевых припасах в Украину, движении, перемещении или размещении ВСУ, совершенном в условиях военного или чрезвычайного положения, с целью предоставления такой информации государству, осуществляющему вооруженную агрессию против Украины).
Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от восьми до 12 лет.
Продолжаются следственные действия по установлению и привлечению к ответственности всех причастных к агентурной деятельности лиц.
15 июля российские оккупанты атаковали два крупнейших университета в Николаеве, выпустив по меньшей мере десять ракет.
14 июля в результате обстрела города пострадали гостиница Николаев, здание торгово-развлекательного центра и другие объекты гражданской инфраструктуры. Российские ракеты также попали в одну из школ.
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