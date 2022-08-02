СБУ задержала коллаборанта, наводившего российские ракеты на Николаев

2 августа, 10:05
Задержанному грозит до 12 лет лишения свободы (Фото:СБУ)

Задержанному грозит до 12 лет лишения свободы (Фото:СБУ)

Контрразведка задержала в Николаеве коллаборанта, наводившего российские ракеты на инфраструктурные объекты города.

Об этом во вторник, 2 августа, сообщили в Службе безопасности Украины.

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Злоумышленник собирал информацию о позициях украинских военных и объектах критической инфраструктуры, которые передавал российским захватчикам.

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В Дальнейшем войска РФ использовали данные сведения для нанесения ударов, в результате которых были разрушены несколько зданий.

Согласно ч.3 ст. 114−2 Уголовного кодекса Украины, злоумышленнику грозит от восьми до 12 лет лишения свободы.

https://twitter.com/ServiceSsu/status/1554356052749176832
Редактор: Олег Кононенко

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Теги:   Николаев Российская агрессия Ракетные удары Корректировщики Коллаборант Война России против Украины

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