СБУ задержала коллаборанта, наводившего российские ракеты на Николаев 2 августа, 10:05 Задержанному грозит до 12 лет лишения свободы (Фото:СБУ)

Контрразведка задержала в Николаеве коллаборанта, наводившего российские ракеты на инфраструктурные объекты города.

Об этом во вторник, 2 августа, сообщили в Службе безопасности Украины.

Злоумышленник собирал информацию о позициях украинских военных и объектах критической инфраструктуры, которые передавал российским захватчикам.

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В Дальнейшем войска РФ использовали данные сведения для нанесения ударов, в результате которых были разрушены несколько зданий.

Согласно ч.3 ст. 114−2 Уголовного кодекса Украины, злоумышленнику грозит от восьми до 12 лет лишения свободы.

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