В Николаеве задержали пенсионера, наводившего на город российские ракеты 8 сентября, 10:33 Злоумышленнику грозит до 12 лет лишения свободы (Фото:СБУ)

Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили корректировщика ракетных обстрелов ВС РФ Николаева.

Как сообщается, им оказался 62-летний местный пенсионер.

Злоумышленник сам связался с российскими оккупантами по «идеологическим мотивам», предложив им свое содействие.

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По заданию своих кураторов он собирал разведданные о местах дислокации и перемещении подразделений ВСУ по территории Николаевской области.

Добытую информацию с привязкой к координатам и подробным описанием коллаборант пересылал через мессенджеры и социальные сети.

Согласно ч. 3 ст. 114−2 Уголовного кодекса Украины (несанкционированное распространение информации о перемещении оружия и боевых припасов в Украину, движении, перемещении или размещении Вооруженных сил Украины), ему грозит от 8 до 12 лет лишения свободы.

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