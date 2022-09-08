В Николаеве задержали пенсионера, наводившего на город российские ракеты

8 сентября, 10:33
Поделиться:
Злоумышленнику грозит до 12 лет лишения свободы (Фото:СБУ)

Злоумышленнику грозит до 12 лет лишения свободы (Фото:СБУ)

Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили корректировщика ракетных обстрелов ВС РФ Николаева.

Как сообщается, им оказался 62-летний местный пенсионер.

Читайте также:
С начала полномасштабной войны российские оккупанты не обстреливали Николаев только 27 дней — Ким

Злоумышленник сам связался с российскими оккупантами по «идеологическим мотивам», предложив им свое содействие.

Видео дня

По заданию своих кураторов он собирал разведданные о местах дислокации и перемещении подразделений ВСУ по территории Николаевской области.

Добытую информацию с привязкой к координатам и подробным описанием коллаборант пересылал через мессенджеры и социальные сети.

Согласно ч. 3 ст. 114−2 Уголовного кодекса Украины (несанкционированное распространение информации о перемещении оружия и боевых припасов в Украину, движении, перемещении или размещении Вооруженных сил Украины), ему грозит от 8 до 12 лет лишения свободы.

https://www.facebook.com/SecurSerUkraine/posts/pfbid0jDB5mGu5G4SW7XXYKjejhHVbwV1236pBjJeAgsqVNT7XDjEFw6oa9y6fq4gGvCQgl
Редактор: Олег Кононенко

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Николаев Российская агрессия Служба безопасности Украины (СБУ) Корректировщики Коллаборант Война России против Украины

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X