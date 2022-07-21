СБУ задержала чиновника, наводившего российские ракеты на аэропорт Кривого Рога
Задержанный злоумышленник собирал разведданные для РФ с самого начала вторжения (Фото:СБУ)
Сотрудники Службы безопасности Украины задержали агента ФСБ, корректировавшего ракетные удары РФ по аэропорту Кривого Рога.
Как сообщается, им оказался чиновник одного из самых мощных промышленных гигантов Днепропетровской области.
Уже с самого начала полномасштабного вторжения российских войск он начал собирать разведданные о местах дислокации и маршрутах передвижения Сил обороны на юге страны.
Злоумышленник также фиксировал геолокацию стратегических объектов и критической инфраструктуры, среди которых — международный аэропорт Кривой Рог.
В докладах своим кураторам коллаборант передавал координаты на электронных картах с привязкой к местности, а также подробным описанием зданий и прилегающей территории.
Полученую информацию оккупанты использовали в дальнейшем для проведения массированных ракетных обстрелов.
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