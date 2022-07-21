СБУ задержала чиновника, наводившего российские ракеты на аэропорт Кривого Рога

21 июля, 10:27
Задержанный злоумышленник собирал разведданные для РФ с самого начала вторжения (Фото:СБУ)

Задержанный злоумышленник собирал разведданные для РФ с самого начала вторжения (Фото:СБУ)

Сотрудники Службы безопасности Украины задержали агента ФСБ, корректировавшего ракетные удары РФ по аэропорту Кривого Рога.

Как сообщается, им оказался чиновник одного из самых мощных промышленных гигантов Днепропетровской области.

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Уже с самого начала полномасштабного вторжения российских войск он начал собирать разведданные о местах дислокации и маршрутах передвижения Сил обороны на юге страны.

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Злоумышленник также фиксировал геолокацию стратегических объектов и критической инфраструктуры, среди которых — международный аэропорт Кривой Рог.

В докладах своим кураторам коллаборант передавал координаты на электронных картах с привязкой к местности, а также подробным описанием зданий и прилегающей территории.

Полученую информацию оккупанты использовали в дальнейшем для проведения массированных ракетных обстрелов.

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Редактор: Олег Кононенко

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Теги:   Российская агрессия Служба безопасности Украины (СБУ) Днепропетровская область Кривой Рог Корректировщики Коллаборант Аэропорт Война России против Украины

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