В Харькове задержали корректировщика массированных ударов РФ по критической инфраструктуре 23 ноября, 16:33 Злоумышленнику грозит до 15 лет лишения свободы (Фото:СБУ)

В Харькове задержали корректировщика массированных ракетных ударов РФ по военной и критической инфраструктуре города.

Об этом в среду, 23 ноября, сообщили в Службе безопасности Украины.

Агентом противника оказался житель Донбасса, которого в начале полномасштабного вторжения российских войск завербовала прокремлевская террористическая группировка «МГБ ДНР».

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«По указанию врага он переехал в Харьков для сбора информации о местонахождении подразделений Сил обороны, военных и важных объектов критической инфраструктуры. Для этого выходил в город, где производил фото-, видеофиксацию объектов и обозначал их геолокацию на электронных картах. Полученные сведения передавал через связных», — рассказали в СБУ.

Согласно ч. 7 ст. 111−1 (коллаборационная деятельность) Уголовного кодекса Украины, злоумышленнику грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 12 до 15 лет.