Корректировала удары по Одессе. СБУ задержали российского агента, которая «была на зарплате» в ФСБ 11 августа, 13:19 СБУ задержали российского агента, которая корректировала удары РФ по Одессе и «была на зарплате» в ФСБ (Фото:СБУ/Telegram)

Служба безопасности задержала жительницу Одессы, которая «была на зарплате» в ФСБ РФ за корректировку воздушных ударов по городу.

Об этом СБУ сообщила в Telegram.

По данным СБУ, в обмен на разведданные о местах базирования Сил обороны на территории Одессы, фигурантка получала регулярное денежное вознаграждение в размере до 20 тыс. грн за каждое выполненное задание. Средства поступали в виде криптовалюты на электронный кошелек задержанной.

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По данным следствия, задержанная имела пророссийские взгляды и хотела «подзаработать» за счет сотрудничества с вражеской спецслужбой.

Отмечается, что после вражеских воздушных атак на город она обходила пострадавшие улицы и фиксировала последствия попаданий.

По данным СБУ, российские оккупанты собирали информацию для подготовки новых и корректировки повторных воздушных ударов по Одессе с применением крылатых или баллистических ракет и дронов-камикадзе.

Подозреваемую задержали во время контрдиверсионных мероприятий, когда она осуществляла доразведку местности вблизи одного из украинских военных объектов.

СБУ сообщает, что во время обысков по месту жительства фигурантки были обнаружены банковские карты и средства связи с доказательствами ее разведывательно-подрывной деятельности в пользу страны-агрессора.

На основании полученных доказательств задержанной сообщили о подозрении за государственную измену, совершенную в условиях военного положения (ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины).

Фото: СБУ

Сообщается, что сейчас фигурантка находится под стражей и полностью признала свою вину в сотрудничестве с вражеской спецслужбой. Злоумышленнице грозит пожизненное заключение.

8 августа Офис генпрокурора сообщил о задержании тиктокера, который «сливал» в соцсети видео позиций украинских защитников в Одесской области.

По данным следствия, он снимал на видео фортификационные сооружения для охраны и обороны территории региона от российской армии. Затем разместил их на собственной странице в соцсети TikTok.

Ему грозит от 5 до 8 лет лишения свободы.

3 августа в Одессе задержали агента российской военной разведки, который ранее был помощником депутатов от запрещенной в Украине партии Шария. Он передавал оккупантам цели для воздушных ударов по городу, отслеживал места дислокации и перемещения подразделений украинской ПВО, отчитывался о последствиях «прилетов» ракет и ударов дронами-камикадзе.

