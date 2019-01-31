СБУ задержала командира одной из воинских частей Черкасской области Вчера, 16:57 680 Цей матеріал також доступний українською СБУ Подполковник вымогал деньги у подчиненного СБУ

В Черкасской области сотрудники Службы безопасности Украины уличили в вымогательстве командира одной из воинских частей региона.

Как сообщается, подполковник ВСУ угрожал подчиненному дисциплинарными взысканиями перед его увольнением в запас с военной службы.

Урегулировать вопрос военный чиновник предлагал за пять тысяч гривен, однако во время получения взятки был задержан в рабочем кабинете оперативниками СБУ.

Сейчас решается вопрос об объявлении ему о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины (от 8 до 12 лет), и избрании меры пресечения.