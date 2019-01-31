Фоззи
Побег из Даннемора – welcome 2 reality
Павел Баев
Сирия раскачивает Россию
Владимир Фесенко
Жить по-новому. Главная проблема Порошенко
Ричард Хаас
Афганские мучения американцев
Спецтема: Выборы президента Украины

СБУ задержала командира одной из воинских частей Черкасской области

Вчера, 16:57
680
Цей матеріал також доступний українською

СБУ

Подполковник вымогал деньги у подчиненного

В Черкасской области сотрудники Службы безопасности Украины уличили в вымогательстве командира одной из воинских частей региона.

Как сообщается, подполковник ВСУ угрожал подчиненному дисциплинарными взысканиями перед его увольнением в запас с военной службы.

Урегулировать вопрос военный чиновник предлагал за пять тысяч гривен, однако во время получения взятки был задержан в рабочем кабинете оперативниками СБУ.

Сейчас решается вопрос об объявлении ему о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины (от 8 до 12 лет), и избрании меры пресечения.

Теги:   Черкасская область Коррупция Украинские военные

ВЫ МОЖЕТЕ: отправить другу написать в редакцию

Главное

События

Вчера, 17:40

article_img
Супрун выступила за легализацию марихуаны в медицинских целях
Геополитика

Вчера, 16:40

article_img
Путин заявил о готовности России "защищать" верующих в Украине
Геополитика

Вчера, 21:12

article_img
Евросоюз призвал Россию предоставить медицинскую помощь Грибу и Бекирову

Выбор редакции

События

Вчера, 13:43

article_img
Прогресс или опасность. Как бюрократия в Украине будет приобретать электронную форму
IT-индустрия

Вчера, 12:30

article_img
Netflix должен умереть. Apple будет выпускать свои фильмы и сериалы
Геополитика

Вчера, 16:40

article_img
Путин заявил о готовности России "защищать" верующих в Украине

ТОП 3

События

Вчера, 22:17

article_img
Аласания отреагировал на увольнение с должности главы Общественного телевидения
6753
События

Вчера, 14:28

article_img
Из-за отдыха чиновниц из Киевской области на Мальдивах разгорелся скандал - фото
4886
События

30 января, 18:53

article_img
Женщина пыталась спастись: обнародовано видео расстрела супружеской пары в Николаеве
4438