СБУ задержала командира одной из воинских частей Черкасской области
В Черкасской
области сотрудники Службы безопасности Украины уличили в вымогательстве командира
одной из воинских частей региона.
Как сообщается, подполковник
ВСУ угрожал подчиненному дисциплинарными взысканиями перед его увольнением в
запас с военной службы.
Урегулировать
вопрос военный чиновник предлагал за пять тысяч гривен, однако во время
получения взятки был задержан в рабочем кабинете оперативниками СБУ.
Сейчас решается
вопрос об объявлении ему о подозрении в совершении преступления,
предусмотренного ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины (от 8 до 12 лет), и
избрании меры пресечения.