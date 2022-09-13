СБУ задержала харьковскую коллаборнтку, не успевшую сбежать вместе с войсками РФ

13 сентября, 09:59
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Злоумышленнице грозит до 12 лет лишения свободы (Фото:СБУ)

Злоумышленнице грозит до 12 лет лишения свободы (Фото:СБУ)

Правоохранители задержании на недавно освобожденных территориях Харьковской области скрывавшуюся там прокремлевскую коллаборантку.

Об этом во вторник, 13 сентября, сообщили в Службе безопасности Украины.

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Злоумышленница активно сотрудничала с российскими захватчиками и еще в мае согласилась занять фейковую должность «руководителя организационно-информационного отдела» в оккупационной администрации поселка Шевченково.

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В июле 2022 года ее заочно уведомили о подозрении в по ч. 5 ст.111−1 Уголовного кодекса Украины (коллаборационная деятельность), объявив в розыск.

https://www.youtube.com/embed/yhbH96bvkoE

После освобождения Шевченково сотрудники СБУ установили местонахождение предательницы и задержали ее. В настоящее время ей избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

За сотрудничество с врагом женщине грозит до 12 лет лишения свободы.

Напомним, что в ходе контрнаступления ВСУ, начавшегося 29 августа, удалось освободить от ВС РФ целый ряд территорий общей площадью более 6000 кв. км, в том числе ключевые для РФ Балаклею, Купянск и Изюм в Харьковской области.

Редактор: Олег Кононенко

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Теги:   Российская агрессия Служба безопасности Украины (СБУ) Харьковская область Коллаборант Война России против Украины

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