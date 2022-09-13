СБУ задержала харьковскую коллаборнтку, не успевшую сбежать вместе с войсками РФ
Злоумышленнице грозит до 12 лет лишения свободы (Фото:СБУ)
Правоохранители задержании на недавно освобожденных территориях Харьковской области скрывавшуюся там прокремлевскую коллаборантку.
Об этом во вторник, 13 сентября, сообщили в Службе безопасности Украины.
Злоумышленница активно сотрудничала с российскими захватчиками и еще в мае согласилась занять фейковую должность «руководителя организационно-информационного отдела» в оккупационной администрации поселка Шевченково.
В июле 2022 года ее заочно уведомили о подозрении в по ч. 5 ст.111−1 Уголовного кодекса Украины (коллаборационная деятельность), объявив в розыск.
После освобождения Шевченково сотрудники СБУ установили местонахождение предательницы и задержали ее. В настоящее время ей избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.
За сотрудничество с врагом женщине грозит до 12 лет лишения свободы.
Напомним, что в ходе контрнаступления ВСУ, начавшегося 29 августа, удалось освободить от ВС РФ целый ряд территорий общей площадью более 6000 кв. км, в том числе ключевые для РФ Балаклею, Купянск и Изюм в Харьковской области.
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