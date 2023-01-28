Пытались проникнуть в местные органы государственной власти. СБУ задержала коллаборантов из Луганской области 28 января, 16:01 СБУ задержала коллаборантов из Луганской области, пытавшихся устроиться в госучреждения (Фото:СБУ/Telegram)

Служба безопасности Украины задержала двух коллаборантов из Луганской области, пытавшихся устроиться в государственные учреждения в приграничных регионах Украины.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ в Telegram.

Спецслужба задержала двух бывших «должностных», созданных россиянами так называемых отделений пенсионного фонда ЛНР в захваченных Сватовском и Белокуракинском районах Луганщины.

Видео дня

Те прибыли на подконтрольную украинским властям территорию, получив статус переселенцев с востока Украины.

Скрывая свое сотрудничество с врагом, один из них пытался устроиться в региональном подразделении Пенсионного фонда.

Другой коллаборант планировал войти в состав управления финансов одной из районных военных администраций вблизи границы с РФ.

Отмечается, что после устройства они могли получить доступ к закрытой информации и передать ее оккупантам.

В настоящее время обоим злоумышленникам сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины (коллаборационная деятельность), наказываемая лишением свободы на срок от 12 до 15 лет с конфискацией имущества или без таковой.