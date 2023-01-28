Пытались проникнуть в местные органы государственной власти. СБУ задержала коллаборантов из Луганской области

28 января, 16:01
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СБУ задержала коллаборантов из Луганской области, пытавшихся устроиться в госучреждения (Фото:СБУ/Telegram)

СБУ задержала коллаборантов из Луганской области, пытавшихся устроиться в госучреждения (Фото:СБУ/Telegram)

Служба безопасности Украины задержала двух коллаборантов из Луганской области, пытавшихся устроиться в государственные учреждения в приграничных регионах Украины.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ в Telegram.

Спецслужба задержала двух бывших «должностных», созданных россиянами так называемых отделений пенсионного фонда ЛНР в захваченных Сватовском и Белокуракинском районах Луганщины.

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Те прибыли на подконтрольную украинским властям территорию, получив статус переселенцев с востока Украины.

Скрывая свое сотрудничество с врагом, один из них пытался устроиться в региональном подразделении Пенсионного фонда.

Другой коллаборант планировал войти в состав управления финансов одной из районных военных администраций вблизи границы с РФ.

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Отмечается, что после устройства они могли получить доступ к закрытой информации и передать ее оккупантам.

В настоящее время обоим злоумышленникам сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины (коллаборационная деятельность), наказываемая лишением свободы на срок от 12 до 15 лет с конфискацией имущества или без таковой.

https://www.youtube.com/embed/3asTPzfTek4
Редактор: Дарья Балагурчик

Теги:   Служба безопасности Украины (СБУ) Луганская область Задержание Война России против Украины Коллаборационизм

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