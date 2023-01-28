Пытались проникнуть в местные органы государственной власти. СБУ задержала коллаборантов из Луганской области
СБУ задержала коллаборантов из Луганской области, пытавшихся устроиться в госучреждения (Фото:СБУ/Telegram)
Служба безопасности Украины задержала двух коллаборантов из Луганской области, пытавшихся устроиться в государственные учреждения в приграничных регионах Украины.
Об этом сообщает пресс-служба СБУ в Telegram.
Спецслужба задержала двух бывших «должностных», созданных россиянами так называемых отделений пенсионного фонда ЛНР в захваченных Сватовском и Белокуракинском районах Луганщины.
Те прибыли на подконтрольную украинским властям территорию, получив статус переселенцев с востока Украины.
Скрывая свое сотрудничество с врагом, один из них пытался устроиться в региональном подразделении Пенсионного фонда.
Другой коллаборант планировал войти в состав управления финансов одной из районных военных администраций вблизи границы с РФ.
Отмечается, что после устройства они могли получить доступ к закрытой информации и передать ее оккупантам.
В настоящее время обоим злоумышленникам сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины (коллаборационная деятельность), наказываемая лишением свободы на срок от 12 до 15 лет с конфискацией имущества или без таковой.