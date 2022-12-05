Помогал Сальдо вводить рубль. В Херсоне задержан экс-руководителя банка РФ 5 декабря, 14:27 В Херсоне задержан коллаборант, который по указанию Сальдо вводил в городе «рублевую зону» (Фото:СБУ/Telegram)

В освобожденном Херсоне в результате стабилизационных мер Служба безопасности Украины задержала коллаборанта, который по указанию гауляйтера Владимира Сальдо вводил в городе «рублевую зону».

Об этом сообщает пресс-служба СБУ в Telegram.

Как отмечается, злоумышленником оказался руководитель бывшего филиала подконтрольного РФ «международного расчетного банка», открывавший свои «отделения» в оккупированных районах юга Украины.

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Именно через этот русский «финучреждение» гауляйтер захваченной части Херсонской области Владимир Сальдо пытался обустроить в регионе более 200 банковских «представительств» страны-агрессора.

Таким образом, россияне планировали осуществить принудительный ввод «рублевой зоны» на оккупированной территории региона и обеспечить дополнительные поступления в бюджет РФ, отмечают в СБУ.

Большая часть из полученных денег должна была идти на финансирование агрессивной войны против Украины.

Для реализации проекта агрессор планировал использовать «опыт» создания разветвленной сети русского «расчетного банка» в захваченных районах Донецкой и Луганской областей.

Установлено, что во время оккупации Херсона такую задачу в украинском городе выполнял бывший сотрудник местного банка.

В начале полномасштабного вторжения он поддержал захватчиков и добровольно согласился возглавить одно из отделений российского финучреждения.

Свое рабочее место обустроил в здании временно захваченного украинского государственного банка.

Находясь на «должности», вражеский приспешник заставлял местных предпринимателей переходить на коммерческие расчеты в российских рублях и отчислять часть доходов в пользу оккупационной администрации.

После освобождения Херсона злоумышленник попробовал «залечь на дно» в одной из городских больниц.

Однако сотрудники СБУ установили его местонахождение и задержали.

Следователи сообщили фигуранту о подозрении в пособничестве государству-агрессору.

Суд арестовал подозреваемого без права на залог.