Задержан коллаборант, который обесточил часть Донецкой области, перенаправив энергию на нужды РФ

9 декабря, 12:33
Поделиться:
Злоумышленник перенаправил электричество на военные объекты РФ (Фото:Pascal Rossignol / Reuters)

Злоумышленник перенаправил электричество на военные объекты РФ (Фото:Pascal Rossignol / Reuters)

Правоохранители задержал пособника оккупантов, который обесточил часть Донецкой области, чтобы перенаправить электричество на нужды российских оккупантов.

Об этом в пятницу, 9 декабря, сообщили в Службе безопасности Украины.

Читайте также:
Коллапс энергосистемы Украины может произойти уже в ближайшие несколько недель — международная организация Mercy Corps

Коллаборантом оказался бывший работник местных электросетей, который после захвата РФ части региона перешел на сторону врага, за что получил фейковую должность «руководителя РЭС Краснолиманского района».

Видео дня

«Находясь на „должности“, злоумышленник отсоединил районный центр от электропитания и перенаправил его на нужды оккупационных группировок России. Обесточив город, рашисты обеспечивали энергоснабжение своих оккупационных органов, военных баз и складов с оружием и боеприпасами», — рассказали в СБУ.

https://www.youtube.com/embed/y2CCrs2Xa8Y

После деоккупации Лимана предатель пытался сбежать из города, однако украинские правоохранители его разоблачили и задержали.

Читайте также:
В Киеве задержали коллаборантку, которая после освобождения Купянска пыталась сбежать в ЕС

Согласно ч. 4 ст. 111−1 (коллаборационная деятельность) Уголовного кодекса Украины, ему грозит от трех до пяти лет лишения свободы.

Редактор: Олег Кононенко

Теги:   Российская агрессия Электроэнергия Коллаборант Энергосистема Война России против Украины

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X