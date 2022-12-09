Задержан коллаборант, который обесточил часть Донецкой области, перенаправив энергию на нужды РФ 9 декабря, 12:33 Злоумышленник перенаправил электричество на военные объекты РФ (Фото:Pascal Rossignol / Reuters)

Правоохранители задержал пособника оккупантов, который обесточил часть Донецкой области, чтобы перенаправить электричество на нужды российских оккупантов.

Об этом в пятницу, 9 декабря, сообщили в Службе безопасности Украины.

Коллаборантом оказался бывший работник местных электросетей, который после захвата РФ части региона перешел на сторону врага, за что получил фейковую должность «руководителя РЭС Краснолиманского района».

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«Находясь на „должности“, злоумышленник отсоединил районный центр от электропитания и перенаправил его на нужды оккупационных группировок России. Обесточив город, рашисты обеспечивали энергоснабжение своих оккупационных органов, военных баз и складов с оружием и боеприпасами», — рассказали в СБУ.

После деоккупации Лимана предатель пытался сбежать из города, однако украинские правоохранители его разоблачили и задержали.

Согласно ч. 4 ст. 111−1 (коллаборационная деятельность) Уголовного кодекса Украины, ему грозит от трех до пяти лет лишения свободы.