Запугивал и водил на «расстрелы». СБУ задержала коллаборанта, который помогал армии РФ издеваться над жителями Николаевской области 21 июля, 10:33 СБУ задержала коллаборанта в Николаевской области, который помогал россиянам издеваться над местными жителями (Фото:СБУ/Telegram)

Служба безопасности в результате стабилизационных мероприятий на освобожденных территориях Николаевской области задержала местного жителя, который во время оккупации помогал россиянам похищать, отвозить в застенки и издеваться над участниками движения сопротивления.

Об этом сообщили СБУ и Офис генпрокурора в Telegram.

По данным Офиса генпрокурора, в июле 2022 года, находясь на оккупированной территории одного из населенных пунктов Шевченковской территориальной общины Николаевского района, он сотрудничал с военными РФ.

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СБУ сообщает, что подозреваемый принимал непосредственное участие в преступлениях против односельчан во время «облав».

В частности, мужчина помогал российским военнослужащим запугивать местных жителей с помощью инсценировки расстрелов: людей ставили к стенке, направляли на них огнестрельное оружие и делали выстрелы в опасной близости, имея целью склонить украинцев к сотрудничеству или к предоставлению оккупантам секретной информации.

Сотрудники СБУ получили показания от семи гражданских лиц, пострадавших от подобных издевательств.

Фигуранту сообщено о подозрении за нарушение законов и обычаев войны (ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 УК Украины). Ему грозит до 12 лет тюрьмы.

Оккупация Николаевской области началась 26 февраля 2022 года после того, как российские войска вторглись на территорию Украины, напали на город Николаев и начали захватывать части Николаевской области, дойдя до Вознесенска.

10 ноября Вооруженные силы Украины полностью освободили Николаевскую область от российских оккупационных войск, зайдя в Снигиревку, которая была последним населенным пунктом, занятым россиянами.

26 мая 2023 года СБУ сообщила о задержании жителя Николаева, который собирал данные о расположении Сил обороны и ключевых объектов прифронтовых районов области и информировал об этом россиян. Подозреваемому грозит 12 лет за решеткой.