«Охотился» на HIMARS. СБУ задержала коллаборанта, который передавал ФСБ позиции украинской артиллерии под Бахмутом 6 июля, 10:55 СБУ задержала жителя Торецка, который оказался коллаборантом (Фото:СБУ)

Служба безопасности Украины задержала вражеского информатора, который собирал для российских оккупантов информацию о местах базирования и перемещения подразделений ВСУ, участвующих в контрнаступлении на Бахмутском направлении. Прежде всего он пытался выявить боевые позиции украинской артиллерии, в частности реактивных артиллерийских систем HIMARS.

Как сообщили в СБУ, злоумышленником оказался житель Торецка Донецкой области. В конце июня он начал информировать агрессора о маршрутах передвижения подразделений ВСУ. Полученные сведения он присылал в Телеграмм-бот, который для сбора разведданных о дислокации украинских Сил обороны создала ФСБ РФ. В своих сообщениях он отмечал ориентировочные координаты украинских объектов с привязкой к местности.

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Сотрудники СБУ задержали коллаборанта, когда тот выходил из дома, чтобы скрыто наблюдать за подразделениями украинских войск. Во время обыска у задержанного обнаружили мобильный телефон, который он использовал для передачи разведданных.

Следователи сообщили мужчине о подозрении по ч. 7 ст. 111−1 Уголовного кодекса Украины (коллаборационная деятельность). Злоумышленнику грозит до 15 лет тюрьмы. Сейчас он находится под стражей.