СБУ разоблачила в Киеве коллаборантов, которые имели общий бизнес с оккупантами 19 июля, 12:53 СБУ (Фото:СБУ в Одесской области)

Служба безопасности разоблачила коллаборантов, которые после сотрудничества с россиянами на временно оккупированной Луганщине приехали в Киев, где пытались избежать наказания.

Об этом СБУ заявила в Telegram.

По данным СБУ, фигуранты оказались владельцами завода по производству алкогольной продукции во временно оккупированном Северодонецке на Луганщине, а после начала полномасштабного вторжения отказались перевозить производственные мощности предприятия на подконтрольную Украине территорию.

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Они «перерегистрировали» компанию согласно требованиям «российского законодательства» и открыли счета в местных «филиалах» банков РФ, оставили в городе «доверенное лицо», которое контролировало работу завода, а сами переехали в Киев, откуда координировали ведение бизнеса.

Отмечается, что полученные доходы они регулярно переводили в бюджет страны-агрессора как «налоги» и «сборы» и постоянно платили «дань» представителям местной оккупационной администрации РФ за возможность беспрепятственного ведения бизнеса.

Одного из организаторов СБУ задержала в Киеве, во время обысков в его доме обнаружено более 2 млн грн и документы с доказательствами сделки.

Другого организатора задержали в Хмельницком. Он пытался сбежать за границу.

Сообщается, что третий фигурант скрывается на временно оккупированной части Луганщины, поэтому продолжаются комплексные мероприятия для привлечения его к ответственности.

Всем троим сообщили подозрение в коллаборационистской деятельности, совершенной в составе организованной преступной группы (по ч. 3 ст. 28 и ч. 4 ст. 111−1 Уголовного кодекса Украины).

Им грозит от 10 до 15 лет лишения свободы.

6 июля СБУ задержала вражеского информатора, который собирал для российских оккупантов информацию о местах базирования и перемещения подразделений ВСУ, участвующих в контрнаступлении на Бахмутском направлении.

13 июля СБУ разоблачила чиновницу-коллаборантку в освобожденном Купянске на Харьковщине. Она оказалась бывшей чиновницей городского совета Купянска и начала сотрудничать с оккупантами сразу после полномасштабного вторжения, а во времена оккупации возглавила «управление финансов» местной администрации РФ.