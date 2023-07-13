Вводила «рублевую зону». СБУ задержала чиновницу оккупационной администрации в Купянске

13 июля, 14:50
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СБУ задержала чиновницу оккупационной администрации в Купянске (Фото:Харьковская областная прокуратура/Telegram)

СБУ задержала чиновницу оккупационной администрации в Купянске (Фото:Харьковская областная прокуратура/Telegram)

Служба безопасности Украины разоблачила чиновницу-коллаборационистку в освобожденном Купянске на Харьковщине. Об этом говорится в сообщении СБУ в Telegram.

Задержанной оказалась бывшая чиновница городского совета Купянска, которая начала сотрудничать с оккупантами сразу после полномасштабного вторжения.

Во времена оккупации города она возглавила «управление финансов» местной администрации РФ.

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Отмечается, что на этой «должности» коллаборантка вводила «рублевую зону» в регионе и организовала финансирование «расходов» на нужды российских войск.

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По данным СБУ, уже после освобождения Купянска она пыталась скрываться от правосудия, однако сотрудники СБУ установили ее местонахождение и задержали.

Экс-чиновнице сообщили о подозрении в коллаборационной деятельности (ч. 5 ст. 111−1 Уголовного кодекса Украины), сейчас она находится под стражей. Ей грозит до 10 лет тюрьмы.

Город Купянск был оккупирован российскими войсками с 27 февраля 2022 года.

10 сентября спикер Министерства иностранных дел Олег Николенко подтвердил информацию, что Вооруженные силы Украины освободили город от российских захватчиков.

Редактор: Юлия Завадская

Теги:   Служба безопасности Украины (СБУ) Харьковская область Купянск Коллаборационизм

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