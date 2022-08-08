СБУ заявила о задержании киллеров спецслужб РФ, планировавших убийства министра обороны и руководителя ГУР МО Украины 8 августа, 16:40 СБУ задержала киллеров спецслужб РФ, планировавших убийства министра обороны и руководителя ГУР МО Украины (Фото:СБУ)

СБУ заявила, что предотвратила серию заказных убийств представителей высшего военно-политического руководства и общественных деятелей Украины, в частности, министра обороны и руководителя ГУР МО Украины.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

В ведомстве заявили, что в результате многоэтапной спецоперации обезврежено ДРГ главного управления генштаба ВС РФ (более известного как ГРУ).

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"Злоумышленники занимались подготовкой к физической ликвидации министра обороны и руководителя Главного управления разведки нашего государства, а также известного украинского активиста", - говорится в сообщении.

В СБУ заявили, что за убийство каждого из них российские «кураторы» обещали вознаграждение от 100 до 150 тыс. дол. США.

Установлено, что ДРГ была сформирована кадровыми сотрудниками военной разведки страны-агрессора для проведения подрывной деятельности на территории Украины. В ее состав вошел житель временно оккупированного Луганска, который в составе незаконных вооруженных формирований террористической организации «ЛНР» активно участвовал в боевых действиях против сил АТО на востоке.

По заданию координатора из Москвы, именно он, используя свои связи среди криминальных кругов, подыскивал киллера для совершения заказных убийств.

На его «предложение» ответил житель Киева: за 5 тыс. дол. США он согласился ликвидировать украинского военного, который, по мнению оккупантов, якобы причастен к физической расправе над российскими военнопленными.

Это убийство должно было стать «тестовым испытанием» перед выполнением основных задач врага, а для покушения на руководителей оборонных ведомств «связной» решил лично прибыть на подконтрольную украинским властям территорию.

«Тут вместе с сообщником они должны были подготовить план „ликвидации“ и подать его на утверждение своим руководителям в России», — заявили в СБУ.

Злоумышленник маскировал маршруты перемещения, потому заехал в Украину через территорию Беларуси.

Сотрудники СБУ задокументировали его прибытие в Волынскую область через контрольно-пропускной пункт Доманово и встречу с сообщником.

Во избежание совершения особо тяжких преступлений контрразведчики Службы безопасности с привлечением бойцов ЦСО « А» задержали обоих злоумышленников в Ковеле.

В ходе обыска у «связного» обнаружены доказательства преступных действий, а также паспорт гражданина РФ.

Обе задержанные сообщены о подозрении в государственной измене, совершенном в условиях военного положения и умышленном убийстве. Решается вопрос избрания меры пресечения в виде заключения под стражу.

И.о. главы СБУ Василий Малюк заявил, что враг не может победить на поле боя, поэтому прибегает к привычным для него методам — пытается организовать покушения на военных и руководителей украинских органов власти.

Продолжаются комплексные меры по привлечению к ответственности российских координаторов подрывной деятельности, которые сейчас скрываются в России.



Мероприятия по разоблачению преступлений проводились сотрудниками Главного управления СБУ в г. Киеве и Киевской области совместно с подразделениями СБУ Волынской области, Национальной полицией и при процессуальном руководстве Печерской окружной прокуратуры Киева.

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