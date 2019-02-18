СБУ задержала исполнителей провокации с поджогом храма УПЦ МП в Запорожье - видео
В субботу, 16
февраля, сотрудники Службы безопасности Украины задержали исполнителя
провокации с поджогом храма Московского патриархата в Запорожье и его
сообщницу.
Об этом в
понедельник, 18 февраля, заявил глава СБУ Василий Грицак.
"В
результате спецоперации сотрудники СБУ задержали непосредственного исполнителя
и его сообщницу во время попытки поджога культового сооружения на территории
храма Апостола Иоанна Богослова запорожской епархии УПЦ МП", - рассказал
он, представив видео оперативной съемки.
Кроме того, сотрудники
украинской спецслужбы задержали и организатора преступления.
В то же время его заказчики на данное время скрываются на оккупированных РФ территориях.
Глава СБУ также отметил, что в феврале в Запорожье было задокументировано четыре факта осквернения культовых сооружений, к трем из которых причастны указанные лица.
Напомним, ранее Грицак рассказал, что провокации с нападениями на культовые сооружения УПЦ МП организовали с оккупированных территорий Донбасса и согласовывали с российскими спецслужбами.