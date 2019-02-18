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СБУ задержала исполнителей провокации с поджогом храма УПЦ МП в Запорожье - видео

Вчера, 17:54
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Скриншот с видео СБУ

В феврале в Запорожье было зафиксировано четыре факта осквернения культовых сооружений

В субботу, 16 февраля, сотрудники Службы безопасности Украины задержали исполнителя провокации с поджогом храма Московского патриархата в Запорожье и его сообщницу.

Об этом в понедельник, 18 февраля, заявил глава СБУ Василий Грицак.

"В результате спецоперации сотрудники СБУ задержали непосредственного исполнителя и его сообщницу во время попытки поджога культового сооружения на территории храма Апостола Иоанна Богослова запорожской епархии УПЦ МП", - рассказал он, представив видео оперативной съемки.

Кроме того, сотрудники украинской спецслужбы задержали и организатора преступления.

В то же время его заказчики на данное время скрываются на оккупированных РФ территориях.

Фото: СБУ

Глава СБУ также отметил, что в феврале в Запорожье было задокументировано четыре факта осквернения культовых сооружений, к трем из которых причастны указанные лица.

Напомним, ранее Грицак рассказал, что провокации с нападениями на культовые сооружения УПЦ МП организовали с оккупированных территорий Донбасса и согласовывали с российскими спецслужбами.

Теги:   Провокации УПЦ МП Запорожье

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