СБУ задержала исполнителей провокации с поджогом храма УПЦ МП в Запорожье - видео Вчера, 17:54 1847 Цей матеріал також доступний українською Скриншот с видео СБУ В феврале в Запорожье было зафиксировано четыре факта осквернения культовых сооружений Скриншот с видео СБУ

В субботу, 16 февраля, сотрудники Службы безопасности Украины задержали исполнителя провокации с поджогом храма Московского патриархата в Запорожье и его сообщницу.

Об этом в понедельник, 18 февраля, заявил глава СБУ Василий Грицак.

"В результате спецоперации сотрудники СБУ задержали непосредственного исполнителя и его сообщницу во время попытки поджога культового сооружения на территории храма Апостола Иоанна Богослова запорожской епархии УПЦ МП", - рассказал он, представив видео оперативной съемки.

Кроме того, сотрудники украинской спецслужбы задержали и организатора преступления.

В то же время его заказчики на данное время скрываются на оккупированных РФ территориях.

Фото: СБУ

Глава СБУ также отметил, что в феврале в Запорожье было задокументировано четыре факта осквернения культовых сооружений, к трем из которых причастны указанные лица.

Напомним, ранее Грицак рассказал, что провокации с нападениями на культовые сооружения УПЦ МП организовали с оккупированных территорий Донбасса и согласовывали с российскими спецслужбами.