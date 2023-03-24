Работал с ФСБ. Инженер-конструктор Мотор Сич оказался российским агентом — СБУ 24 марта, 15:20 Задержание российских агентов сотрудниками СБУ (Фото:СБУ)

В пятницу, 24 марта, сотрудники Службы безопасности Украины задержали двух российских агентов, проводивших разведывательно-подрывную деятельность в Киевской и Запорожской областях.

В СБУ отметили, что агенты были завербованы в начале февраля 2023 года сотрудником управления ФСБ по Алтайскому краю. Одним из предателей оказался инженер-конструктор завода Мотор Сич.

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Оба российских агента разведывали местонахождение украинских военных объектов и правоохранительных органов.



Инженера-конструктора Мотор Сич силовики задержали в то время, когда он фотографировал здания военного госпиталя и прокуратуры с привязкой к местности.



Другого предателя задержали в Киевской области во время фотофиксации одного из зданий Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

Обеим фигурантам сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 111 (государственная измена) Уголовного кодекса Украины. Суд избрал им меру пресечения — содержание под стражей.

22 октября 2022 года стало известно, что СБУ задержала почетного президента компании Мотор Сич, экс-нардепа от Партии регионов Вячеслава Богуслаева в рамках дела о незаконных поставках компанией товаров военного назначения для российской штурмовой авиации.

24 октября Шевченковский райсуд Киева отправил Богуслаева под стражу. По данным программы Схемы, у него с 2000 года было российское гражданство, с 2002 года — квартира в Москве.

4 ноября Служба безопасности Украины арестовала имущество Богуслаева почти на 1 миллиард гривен. 7 ноября премьер-министр Денис Шмыгаль объявил, что Мотор Сич вместе с рядом других стратегических предприятий будет круглосуточного работать на оборону Украины.