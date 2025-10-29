Готовил теракты. СБУ заявила о задержании в Киеве бывшего военного инструктора-иностранца, который работал на ФСБ

СБУ разоблачила в Киеве завербованного ФСБ бывшего военного инструктора из Европы (Фото: Пресс-служба СБУ)

Службы безопасности заявила, что задержала в Киеве зарубежного агента ФСБ. Им оказался завербованный россиянами бывший военный инструктор из одной из европейских стран.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ в среду, 29 октября.

Согласно материалам дела, фигурант передавал РФ служебную информацию о Силах обороны и готовился к совершению терактов.

Расследование установило, что в начале 2024 года иностранец прибыл в Украину, чтобы работать инструктором по подготовке мобилизованных, поскольку имел профессиональные навыки по огневой и тактической подготовке.

По словам Службы безопасности, через несколько месяцев он прекратил эту работу и для получения «легких заработков» начал предлагать свои услуги российским спецслужбам.

Как утверждает украинская спецслужба, для этого он оставлял объявления в различных прокремлевских интернет-группах.

СБУ говорит, что впоследствии на него вышел сотрудник ФСБ, который после вербовки начал ставить иностранцу задачи.

Служба безопасности установила, что агент передал россиянам:

информацию об иностранных инструкторах Сил обороны, с которыми он общался ранее;

координаты учебных центров ВСУ на юге Украины, где он тренировал мобилизованных.

«Для подготовки к выполнению следующих задач оккупанты прислали ему инструкцию для изготовления самодельного взрывного устройства, а также координаты тайника, из которого он достал пистолет с двумя снаряженными магазинами», — говорится в сообщении.

СБУ говорит, что заблаговременно разоблачила российского агента, задокументировала его преступления и задержала по месту временного проживания в Киеве.

Следователи Службы безопасности сообщили ему о подозрении по ч. 3 ст. 114−2 Уголовного кодекса Украины (несанкционированное распространение информации о размещении ВСУ или других образованных в соответствии с законами Украины военных формирований, совершенное в условиях военного положения).

Злоумышленник находится под стражей. Ему грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.