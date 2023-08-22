СБУ задержала жительницу Сумской области, которая помогала готовить возможный прорыв российских ДРГ через границу 22 августа, 11:11 СБУ задержала российскую информаторшу на Сумщине (Фото:СБУ/Telegram)

Служба безопасности задержала пророссийски настроенную жительницу Сумщины, которая передавала оккупантам разведданные для осуществления воздушных атак по позициям Вооруженных сил Украины и возможной подготовки прорыва российских диверсантов на территорию региона.

Об этом СБУ сообщила в Telegram.

Фигурантка, которая жила в Сумском районе активно распространяла собственные антиукраинские сообщения в запрещенной российской соцсети Одноклассники, что и привлекло к ней внимание представителей спецслужб России, которые дистанционно привлекли женщину к сотрудничеству.

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По данным СБУ, в случае успешного выполнения задач оккупанты обещали своей ей беспрепятственное оформление российского гражданства с возможностью дальнейшего выезда в РФ.

Сообщается, что оккупантов интересовала дислокация подразделений ВСУ и Госпогранслужбы, которые обеспечивают защиту Сум и государственной границы на северо-восточных рубежах Украины.

Для сбора информации фигурантка объезжала местность на общественном транспорте и скрыто наблюдала за украинскими объектами.

СБУ сообщает, что женщина «втемную» использовала своих знакомых, у которых расспрашивала данные о бойцах Сил обороны в приграничных районах.

Во время обысков у подозреваемой изъяли мобильный телефон с доказательствами деятельности в пользу страны-агрессора.

Сейчас следователи Службы безопасности сообщили фигурантке о подозрении за распространение информации о расположении украинских военных формирований и в оправдании, признании правомерной вооруженной агрессии России против Украины (ч. 2 ст. 114−2 и ч. 2 ст. 436−2 УК Украины).

Суд избрал ей меру пресечения в виде содержания под стражей. Фигурантке грозит до 8 лет лишения свободы.