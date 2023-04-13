СБУ задержала вражеского информатора, который наводил Шахеды по Одессе

13 апреля, 12:15
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СБУ задержала вражеского информатора в Одессе (Фото:СБУ)

СБУ задержала вражеского информатора в Одессе (Фото:СБУ)

Служба безопасности Украины задержала вражеского информатора, корректировавшего атаки Шахедов по Одессе. Он предоставлял россиянам информацию о расположении подразделений Сил обороны и стратегических оборонных объектов в городе.

«Именно по его координатам оккупанты совершили один из ударов иранскими дронами Shahed по Одессе», — отмечают в СБУ.

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По данным следствия, приспешником оккупантов оказался радиомеханик одного из одесских заводов военно-промышленного комплекса.

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Мужчина распространял в Telegram-группе, участниками которой были преимущественно россияне, информацию о местоположениях на оборонном предприятии и рядом с ним подразделений Сил обороны и их вооружении.

Кроме того, информатор «сливал» данные по выполнению предприятием оборонных заказов.

После российских атак он фиксировал и посылал в свою группу информацию о последствиях «прилетов» и подробно рассказывал о степени повреждения атакуемых объектов.

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«Эти данные враг мог использовать для повторных и подготовки новых ударов дронами-камикадзе по украинскому городу», — отмечают в СБУ.

На основании собранных улик следователи СБУ сообщили задержанному о подозрении по ч. 2 ст. 114−2 Уголовного кодекса Украины (несанкционированное распространение информации о направлении, перемещении оружия, вооружении и боевых припасах в Украину, движении, перемещении или размещении ВСУ или других образованных в соответствии с законами Украины военных формирований).

Ему избрали меру пресечения — содержание под стражей. В настоящее время продолжается досудебное расследование по установлению всех обстоятельств преступления.

Редактор: София Лазарова

Теги:   Одесса Шпионаж Служба безопасности Украины (СБУ) Шпион Информатор Война России против Украины шахеды атака шахедов

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