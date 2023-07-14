Превратил собственный дом в «наблюдательный пункт» за ВСУ. СБУ задержала вражеского информатора в Донецкой области 14 июля, 11:14 СБУ задержала вражеского информатора в Донецкой области (Фото:СБУ/Telegram)

Служба безопасности Украины задержала информатора ФСБ в Донецкой области, который превратил собственный дом в «наблюдательный пункт» за ВСУ, пытаясь помешать контрнаступлению Украины на восточном фронте.

Об этом сообщила СБУ в Telegram.

По данным спецслужбы, для сбора разведданных фигурант занимал «позицию» на балконе собственной квартиры и осуществлял скрытую фото- и видеофиксацию перемещения военных колонн, маршруты, количество и спецификацию техники ВСУ, которая двигалась в Краматорск.

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В зоне особого внимания фигуранта были колонны тяжелой и специальной техники, в частности, самоходные артустановки, грузовики с боеприпасами и топливозаправочные автомобили, которые задействованы в контрнаступлении Сил обороны.

Сообщается, что отснятые файлы он переправлял своему «связному», который находился на временно оккупированной части Донецкой области. Им оказался представитель подконтрольного российской спецслужбе «Министерства госбезопасности ДНР».

Контрразведчики СБУ задержали вражеского информатора во время осуществления им скрытой видеосъемки из окна собственного дома. Вражеским соратником оказался 48-летний житель Доброполья Донецкой области, которого российская спецслужба привлекла к сотрудничеству еще в 2018 году, благодаря его активности в прокремлевских Telegram-каналах.

Фигуранту сообщили о подозрении в коллаборационной деятельности, ему грозит 15 лет тюрьмы.

Ранее СБУ разоблачила чиновницу-коллаборационистку в освобожденном Купянске на Харьковщине, которая во времена оккупации города возглавила «управление финансов» местной администрации РФ.