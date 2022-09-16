Оккупанты бросили в Купянске «начальника милиции» Балаклеи. Теперь ему грозит до 15 лет тюрьмы

16 сентября, 10:18
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Злоумышленник считал, что до Купянска украинские войска не дойдут (Фото:СБУ)

Злоумышленник считал, что до Купянска украинские войска не дойдут (Фото:СБУ)

Следователи Службы безопасности Украины сообщили о подозрении еще одному коллаборанту, попавшему в руки правосудия в ходе освобождения ВСУ Харьковской области.

Как сообщается, 48-летний житель Балаклеи добровольно вступил в преступный сговор с российскими захватчиками и был назначен ими так называемым «начальником милиции».

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«С апреля по сентябрь коллаборант выполнял в интересах оккупантов весь комплекс противоправных обязанностей: принимал на службу других лиц, руководил служебной деятельностью работников, организовывал на объектах критической инфраструктуры совместные дежурства с представителями оккупационных войск», — говорится в сообщении.

Когда же к Балаклее подошли Силы обороны, злоумышленники сбежал в Купянск, будучи уверенным, что туда украинские войска не дойдут.

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«Похоже, оккупанты не так уж доверяли балаклейскому перебежчику: служебное удостоверение, которое ему выдали, было действительно только до конца этого года», — отметили в СБУ.

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Согласно ч. 7 ст. 111−1 Уголовного кодекса Украины (добровольное занятие гражданином Украины должности в незаконных правоохранительных органах, созданных на временно оккупированной территории), предателю грозит от 12 до 15 лет лишения свободы.

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Редактор: Олег Кононенко

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Теги:   Российская агрессия Служба безопасности Украины (СБУ) Харьковская область Коллаборант Балаклея Купянск Война России против Украины

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