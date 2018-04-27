СБУ задержала двух судей Подольского райсуда Киева - СМИ

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Согласно имеющимся данным, судей уличили в получении взяток
Фото: Pixabay

Согласно имеющимся данным, судей уличили в получении взяток

В Киеве сотрудники Службы безопасности Украины задержали двух судей Подольского районного суда и их помощника, передает Интерфакс-Украина со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Как сообщается, их уличили в коррупционной деятельности.

"СБУ разоблачила на взятке двух судей и одного помощника", - говорится в сообщении.

По словам спикера спецслужбы Елены Гитлянской, сейчас в помещении Подольского райсуда проводятся следственные действия СБУ, Специализированной антикоррупционной прокуратуры и Национального антикоррупционного бюро.

При этом других подробностей она не сообщила.

В то же время Судебно-юридическая газета отмечает, что обыски проводятся в кабинетах судей Татьяны Войтенко и Галины Супрун, а также замруководителя аппарата суда Юлии Чубко.

Ранее сообщалось, что глава аппарата горсуда в Днепропетровской области попался на взятке.

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