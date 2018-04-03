СБУ задержала двух подрывников польского Мемориала орлят во Львове

Оперативники Службы безопасности Украины задержали двух исполнителей подрыва польского Мемориала орлят, который расположен на Лычаковском кладбище во Львове.

Об этом заявил председатель СБУ Василий Грицак во время рабочей поездки в Одесскую область.

По его словам, задержанные также причастны к поджогу автобуса, который перевозил туристов из Польши. О личностях подозреваемых не сообщается.

"По имеющейся информации, финансирование терактов осуществлялось окружением беглого экс-президента под кураторством российских спецслужб", - добавил Грицак.

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Напомним, что 13 марта неизвестные бросили взрывчатку к польскому Мемориалу орлят на Лычаковском кладбище.

9 декабря 2017 года во Львовской области на стоянке отеля в одном из сел Пустомытовского района неизвестные повредили польский туристический автобус MAN.