СБУ задержала двух сторонников РФ: среди них бывший преподаватель киевского лицея 21 июля, 15:15 СБУ задержала двух сторонников РФ: среди них бывший преподаватель киевского лицея (Фото:СБУ/Telegram)

Служба безопасности Украины задержала в Киеве и в Харьковской области двух сторонников российской агрессии, которые оправдывали вторжение России в Украину. Обоим фигурантам грозит до восьми лет заключения.

Об этом сообщила СБУ в Telegram.

По данным спецслужбы, подозреваемые повторяли нарративы Кремля в эфирах российских медиа, а также во время общения среди знакомых.

Фото: СБУ

В Киеве СБУ разоблачила бывшего преподавателя одного из местных лицеев. Он распространял среди учеников идеи священника-блогера РПЦ Андрея Ткачева, который призывал уничтожать украинские города.



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Также, по данным СБУ, он пытался навязывать идеи российского псевдоисторика Евгения Спицына, который отрицал существование Украины как суверенного государства.

Кроме того, бывший учитель склонял знакомых призывного возраста «отказывать» от службы в рядах Сил обороны и восхвалял руководителей Кремля.

В Харьковской области СБУ задержала прокремлевского агитатора, который участвовал в постановочных сюжетах в пропагандистских российских медиа во время оккупации области.

В сюжетах он называл войну в Украине «гражданским конфликтом» и добровольно призывал украинских защитников сложить оружие.

СБУ отмечает, что такие сюжеты росСМИ подавали как позицию рядовых граждан Украины и активно распространяли в инфопространстве.

На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили обоим фигурантам о подозрении за оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины и глорификацию ее участников (ст. 436−2 Уголовного кодекса Украины).

Ранее СБУ сообщала о задержании жителя Николаевской области, который во время оккупации помогал россиянам похищать, отвозить в застенки и издеваться над участниками движения сопротивления.

Фигуранту сообщено о подозрении за нарушение законов и обычаев войны. Ему грозит до 12 лет тюрьмы.