СБУ заявила о задержании двух российских военных, направлявшихся в Киев

Служба безопасности Украины сообщила о задержании на прифронтовой территории Донецкой области двух военнослужащих российской армии, которые в гражданской одежде пытались добраться до Киева.

Как говорится в сообщении пресс-службы ведомства в Telegram, задержанные — контрактники 291-го мотострелкового полка Южного военного округа России. Мужчины переоделись в гражданскую одежду и направлялись в Киев на автомобиле, который остановили на дороге.

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«Сотрудники СБУ задержали их на блокпосту при въезде в Днепропетровскую область. У одного из фигурантов на шее обнаружили жетон военнослужащего российской армии» , — говорится в сообщении Службы.

В СБУ отмечают, что россияне надеялись добраться до Киева, где у одного из них живут родственники, и «залечь на дно».

Как установило расследование, одним из задержанных является житель временно оккупированного Довжанска Луганской области, дважды судимый за убийство. По данным Службы, он воевал против Украины еще с 2016 года, а после начала полномасштабного вторжения участвовал в боях под Бахмутом.

Второй задержанный — гражданин России, подписавший контракт с министерством обороны РФ во время отбывания тюремного заключения за убийство.

«Согласно материалам дела, недавно обоих боевиков отправили на штурм позиций украинских войск на Краматорском направлении, где они впоследствии сбежали с линии боестолкновения и проникли в поселок в „серой зоне“» , — сообщили в СБУ.

По данным СБУ, мужчины переоделись в гражданскую одежду, найденную в заброшенном доме, а свою военную форму и табельное оружие закопали. После этого они пешком направились в сторону ближайшего райцентра.

По пути они остановили автомобиль, водитель которого согласился подвезти боевиков до Днепра. Оттуда, как утверждают в СБУ, задержанные планировали добраться до Киева.

Следователи Службы безопасности сообщили пособнику РФ из Луганской области о подозрении по ч. 1, 2 ст. 111 (государственная измена, совершенная в условиях военного положения) и ч. 7 ст. 111−1 (коллаборационная деятельность) Уголовного кодекса Украины.

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Его сообщника — гражданина РФ — в настоящее время удерживают как военнопленного.