До 70 фейков о войне ежедневно. СБУ задержала двух коллаборационисток, которые работали на российского пропагандиста 14 августа, 20:30 Женщины массово «разгоняли» ложную информацию о ходе боевых действий на фронте (Фото:Служба безопасности Украины)

Киберспециалисты Службы безопасности Украины задержали в Киеве двух женщин, которые работали на главного редактора пропагандистского российского портала Вся Тверь Александра Зенина. Им грозит до 12 лет тюрьмы.

Об этом сообщила Служба безопасности Украины.

По данным СБУ, по указаниям Зенина женщины каждый день распространяли в популярных украинских социальных сетях и Telegram-каналах до 70 фейковых сообщений о войне России против Украины.

Видео дня

В частности, правонарушительницы массово «разгоняли» ложную информацию о ходе боевых действий на фронте и пытались дискредитировать украинских военных.

Для этого они создали и самостоятельно администрировали сеть пророссийских Telegram-каналов и сообществ в Facebook, которые имели аудиторию более 10 тысяч подписчиков. Материалы для дезинформационного контента женщины получали в виде электронных «методичек».



По данным следствия, Зенин координировал свои действия с российскими спецслужбами и через публикации правонарушительниц пытался распространять панические настроения в украинском обществе.



В СБУ отметили, что коллаборационистками оказались две безработные киевлянки, которые искали работу копирайтера на фриланс-биржах. Именно так женщин нашел Зенин, который привлек их к работе за ежемесячные «гонорары».

Во время обысков жилья злоумышленниц обнаружена и изъята компьютерная техника, которую женщины использовали для администрирования российских интернет-ресурсов.

Кроме того, был найден электронный почтовый архив с перепиской с Зенином.

Сейчас следователи Службы безопасности сообщили обеим женщинам о подозрении по ч. 6 ст. 111−1 Уголовного кодекса Украины (коллаборационная деятельность).