СБУ задержала вражеского диверсанта, который пытался взорвать транспортный объект в Ровно, чтобы сорвать поставки оружия 2 марта, 11:42 СБУ задержала вражеского диверсанта в Ровенской области (Фото:СБУ)

Служба безопасности Украины сообщила о задержании российского диверсанта, пытавшегося взорвать один из объектов транспортной инфраструктуры Ровно, чтобы сорвать поставки иностранного оружия для ВСУ.

Сообщается, что разоблаченный в Ровенской области диверсант подчинялся Главному управлению Генштаба ВС РФ (более известном как ГРУ).

Главной его задачей было осуществление диверсии на одном из ключевых объектов транспортной системы Ровно. Таким образом, вражеский агент надеялся сорвать поставки иностранного вооружения для Сил обороны на восточном и южном фронтах.

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По данным СБУ, для совершения диверсии злоумышленник 19 февраля прибыл в Украину под видом жителя одной из европейских стран. Во время пересечения госграницы он использовал паспорт гражданина ЕС.

После приезда в Ровенскую область он провел разведку вблизи стратегической транспортной артерии, чтобы определить место установки взрывчатки. СБУ зафиксировано, что диверсант скрыто обследовал объект, а также наблюдал за периодичностью проезда подвижного состава.

Следующим его «шагом» должна была быть установка взрывчатки в наиболее «уязвимом» месте указанного объекта критической инфраструктуры и совершении подрыва.

Однако сотрудники СБУ задержали преступника на подготовке к совершению диверсии.

По данным следствия, фигурант имеет вид на постоянное проживание в РФ и входит в агентурный аппарат российской военной разведки.

С 2014 года он выполнял враждебные задачи против сил АТО на востоке Украины – для этого вступил в состав группировки «оплот», а затем в так называемый батальон хан.

После полномасштабного вторжения вражеский агент вошел в ряды российской оккупационной группировки «Херсон» и активно участвовал в боевых действиях против украинских войск на Запорожском и Херсонском направлениях.

В сентябре прошлого года, по данным СБУ, злоумышленник вернулся в Россию, где получил задачу проведения разведывательно-подрывной деятельности в северо-западном регионе Украины.