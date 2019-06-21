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СБУ задержала при получении взятки директора одного из предприятий Укрзализныци

Сегодня, 11:11
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СБУ задержала при получении взятки директора одного из предприятий Укрзализныци - фото

СБУ

Чиновнику грозит до семи лет лишения свободы

Служба безопасности Украины разоблачила директора по коммерческим вопросам одного из предприятий Укрзализныци, который вымогал у представителя коммерческой структуры взятку.

Как сообщается, за 140 тысяч гривен чиновник обещал содействовать предпринимателю в перечислении средств за поставленные комплектующие к тепловозам на сумму почти 1,4 млн гривен.

«Разоблаченная сотрудниками СБУ незаконная деятельность могла негативно сказаться на режиме работы объекта критической инфраструктуры из-за задержек с поставками комплектующих», — отметили в спецслужбе.

Фото: СБУ

Оперативники задержали злоумышленника во время получения им части взятки в размере 40 тысяч гривен.

Согласно ч. 4 ст. 368−3 Уголовного кодекса Украины, задержанному грозит от трех до семи лет лишения свободы.

Теги:   Укрзализныця Коррупция

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