СБУ задержала диггеров из РФ, которые собирали для ФСБ информацию об украинских подземных коммуникациях

Сотрудники СБУ разоблачили группу российских диггеров, которые по заданию спецслужб РФ собирали информацию о системах подземных коммуникаций объектов критической инфраструктуры Украины.

"В январе текущего года двое российских граждан - участников движения так называемых "диггеров" были завербованы представителями ФСБ РФ. По заданию куратора агенты должны были собирать информацию о подземных объектах, расположенных, прежде всего, в крупных промышленных городах и столицах стран Европейского Союза, а также в Украине", - рассказали в спецслужбе.

Как сообщается, россиян разоблачили при попытке несанкционированного проникновения на территорию одной из станций Киевского метрополитена.

Во время досмотра вещей задержанных сотрудники СБУ обнаружили альпинистское снаряжение, технические средства фото- и видеофиксации, а также устройства механического взлома для преодоления систем охраны.

"С учетом того что, что российские диггеры не совершили преступления и активно сотрудничали с отечественными правоохранителями, украинская сторона, отстаивая европейские ценности верховенства права, приняла решение об их принудительном возвращении в РФ", - заявили в СБУ, добавив, что задержанным также запретили въезд на территорию Украины сроком на пять лет.

Ранее сообщалось, что в Украине разоблачили агентурную сеть ФСБ.