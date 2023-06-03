Ездил в Москву «повышать квалификацию». В Херсоне задержали действующего чиновника ОВА, уличенного в работе на РФ
Задержанному грозит до 15 лет лишения свободы (Фото:СБУ)
Действующего чиновника Херсонской областной военной администрации уличили в работе на российских захватчиков.
Об этом в субботу, 3 июня, сообщили в Службе безопасности Украины.
Там рассказали, что в период временной оккупации коллаборант добровольно согласился войти в созданное РФ «главное управление министерства внутренних дел» региона.
Там он был назначен «старшим экспертом отделения бухгалтерских и финансово-аналитических экспертиз экспертно-криминалистического центра».
«В его „обязанности“ входила подготовка так называемых экспертиз финансовой деятельности предприятий. Экспертизы нужны были для фабрикования дел против патриотически настроенных владельцев украинских компаний в захваченной части региона. Установлено, что во время пребывания в рядах оккупационного органа вражеский приспешник ездил в Москву на „курсы повышения квалификации“. После освобождения областного центра фигурант сначала „залег на дно“, а впоследствии снова устроился в местную ОВА», — говорится в сообщении СБУ.
На данное время злоумышленник задержан. В отношении него начато уголовное производство по ч. 7 ст. 111−1 Уголовного кодекса Украины (коллаборационная деятельность, добровольное занятие гражданином Украины должности в незаконных правоохранительных органах, созданных на временно оккупированной территории).
Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет.